Про це повідомляють мер Краснодара Євген Наумов, губернатор Веніамін Кондратьєв та російські ЗМІ. У мережі публікують кадри пошкоджень та руйнувань.
Які наслідки атаки на Краснодар?
За даними росЗМІ, БпЛА влучили у щонайменше 3 будинки – в одному сталася пожежа, яку ліквідували. Ще один безпілотник нібито упав після удару об будинок без загоряння, а в третьому "фрагменти виявили на балконі".
У Краснодарському краї та Краснодарі зберігається небезпека атаки БПЛА. Усі соціальні установи міста працюють за графіком та готові приймати дітей. Алгоритми дій при можливій атаці БПЛА доведені до співробітників та керівників,
– пише Наумов.
Росіяни звинувачують українську сторону в атаці на цивільну інфраструктуру. Утім, над містом працювала протиповітряна оборона, і, за попередньою інформацією, влучання сталися внаслідок радіоелектронної боротьби.
"Краснодар. Цієї ночі російське ППО збивало дрони багатоповерхівками", – прокоментував ситуацію керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.
Станом на ранок 18 березня відомо, що загинула щонайменше 1 особа, інформації про постраждалих не вказують.
Де лунали вибухи у Росії раніше?
Минулої ночі Росію атакували понад 200 БпЛА. Ймовірно, безпілотники влучили авіаційний ремонтний завод у Новгородській області, спричинили пожежу поблизу військової бази в Пскові та атакували НПЗ.
До цього Москву понад добу масовано атакували невідомі безпілотники. Росіяни стверджують, що саме на Москву летіло 28 дронів. Загалом ППО нібито збила понад 120 дронів, частина з яких летіла на столицю.
До слова, у ніч на 15 березня в Росії, зокрема в Тихорєцьку, Саранську, Волгограді та Бєлгороді, чули вибухи через атаки дронами та ракетами. В останньому виникли перебої з електроенергією та іншим.