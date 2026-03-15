Про це повідомляють телеграм-канали supernova+ та exilenova+.

До теми Бєлгороду краще не стане: яке завдання Путіна росіяни не здатні виконати на Півночі України

Де у Росії вибухало вночі?

Тихорєцьк

Вибухи у Тихорєцьку, що в Краснодарському краї, пролунали після 03:00 за місцевим часом (02:00 – за київським). Повідомлялося, що повторної атаки зазнала перевалкова нафтобаза "Тихорєцька".

Попередньо, там виникла пожежа. Дим бачили навіть далеко від самої нафтобази.

У Тихорєцьку могли вдарити по перевалковій нафтобазі / Відео з телеграм-каналу supernova+

Також у самому місті лунали сирени тривоги. Росіяни жалілися, що щось "тричі вгатило".

Росіяни у Тихорєцьку чули сирени / Відео з телеграм-каналу exilenova+ (18+)

Уже зранку в оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що у передмісті Тихорєцька сталося займання на території нафтобази через "падіння уламків БпЛА". За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Також у Тихорєцькому районі фрагменти БпЛА пошкодили дві високовольтні лінії. Аварійно-відновлювальні роботи почнуть після того, як фахівці завершать огляд території", – написали в оперштабі.

Саранськ

Неспокійно вночі було також і в Саранську, що в Мордовії. Там також чули вибухи на тлі атаки безпілотниками, а також бачили вогняний спалах.

Вибух у Саранську / Відео з телеграм-каналу exilenova+

Саранськ був під атакою безпілотників / Відео з телеграм-каналу exilenova+

Волгоград

Вибухало вночі й у російському Волгограді. Один із місцевих жителів вирішив зробити "репортаж з місця подій" на тлі атаки міста безпілотниками.

Росіянин стверджує, що активно працює ППО над містом Волзький і Червоноармійським районом Волгограда, де розташовані нафтопереробний завод "Лукойла" та місцева ДРЕС.

У Волгограді вибухи чули в районі НПЗ та ДРЕС / Відео з телеграм-каналу supernova+ (18+)

Бєлгород

Для Бєлгорода ніч минула у форматі, до якого вже звикли місцеві. Повідомлялося, що на місто нібито летіли ракети.

Місцевий житель записав відео, де на фоні чутно сигнал повітряної тривоги, а також звуки вильоту ракет та роботи ППО.

Неспокійна ніч у Бєлгороді / Відео з телеграм-каналу exilenova+ (18+)

Уже згодом місцеві жителі почали повідомляти, що у місті виникли проблеми з електрикою на тлі атаки. Також були перебої із водопостачанням.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали "масованого ракетного обстрілу з боку України".

Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Більш точний масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби,

– написав Гладков.

За його даними, у Бєлгороді на території одного з об'єктів почалася пожежа. Крім того, пошкоджено скління багатоквартирного будинку. Постраждалих у місті нібито немає.

Які міста у Росії були атаковані нещодавно ще?