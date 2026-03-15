Про це повідомляють телеграм-канали supernova+ та exilenova+.
До теми Бєлгороду краще не стане: яке завдання Путіна росіяни не здатні виконати на Півночі України
Де у Росії вибухало вночі?
- Тихорєцьк
Вибухи у Тихорєцьку, що в Краснодарському краї, пролунали після 03:00 за місцевим часом (02:00 – за київським). Повідомлялося, що повторної атаки зазнала перевалкова нафтобаза "Тихорєцька".
Попередньо, там виникла пожежа. Дим бачили навіть далеко від самої нафтобази.
У Тихорєцьку могли вдарити по перевалковій нафтобазі / Відео з телеграм-каналу supernova+
Також у самому місті лунали сирени тривоги. Росіяни жалілися, що щось "тричі вгатило".
Росіяни у Тихорєцьку чули сирени / Відео з телеграм-каналу exilenova+ (18+)
Уже зранку в оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що у передмісті Тихорєцька сталося займання на території нафтобази через "падіння уламків БпЛА". За попередньою інформацією, постраждалих немає.
"Також у Тихорєцькому районі фрагменти БпЛА пошкодили дві високовольтні лінії. Аварійно-відновлювальні роботи почнуть після того, як фахівці завершать огляд території", – написали в оперштабі.
- Саранськ
Неспокійно вночі було також і в Саранську, що в Мордовії. Там також чули вибухи на тлі атаки безпілотниками, а також бачили вогняний спалах.
Вибух у Саранську / Відео з телеграм-каналу exilenova+
Саранськ був під атакою безпілотників / Відео з телеграм-каналу exilenova+
- Волгоград
Вибухало вночі й у російському Волгограді. Один із місцевих жителів вирішив зробити "репортаж з місця подій" на тлі атаки міста безпілотниками.
Росіянин стверджує, що активно працює ППО над містом Волзький і Червоноармійським районом Волгограда, де розташовані нафтопереробний завод "Лукойла" та місцева ДРЕС.
У Волгограді вибухи чули в районі НПЗ та ДРЕС / Відео з телеграм-каналу supernova+ (18+)
- Бєлгород
Для Бєлгорода ніч минула у форматі, до якого вже звикли місцеві. Повідомлялося, що на місто нібито летіли ракети.
Місцевий житель записав відео, де на фоні чутно сигнал повітряної тривоги, а також звуки вильоту ракет та роботи ППО.
Неспокійна ніч у Бєлгороді / Відео з телеграм-каналу exilenova+ (18+)
Уже згодом місцеві жителі почали повідомляти, що у місті виникли проблеми з електрикою на тлі атаки. Також були перебої із водопостачанням.
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали "масованого ракетного обстрілу з боку України".
Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Більш точний масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби,
– написав Гладков.
За його даними, у Бєлгороді на території одного з об'єктів почалася пожежа. Крім того, пошкоджено скління багатоквартирного будинку. Постраждалих у місті нібито немає.
Які міста у Росії були атаковані нещодавно ще?
У ніч на 14 березня в Росії чули серію вибухів через атаку безпілотників. Під ударом опинилися Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та хімічний завод у Тольятті, що призвело до поранення трьох осіб.
У Генштабі ЗСУ того ж дня розповіли, що нещодавно атакували військовий аеродром Майкоп в Адигеї, який використовується російською оперативно-тактичною авіацією. За попередньою інформацією, є влучання по об'єктах інфраструктури летовища.
Генштаб також підтвердив удар по Афіпському НПЗ. Окрім того, були влучання по інфраструктурі порту Кавказ, внаслідок чого спалахнула пожежа та були пошкодження.