Про неспокійну ніч у Росії повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Дивіться також Сирена не спрацювала, вибухів були десятки: після атаки горить НПЗ у Тихорецьку

Що відомо про атаку БпЛА на російські підприємства?

У ніч на 14 березня в російських регіонах пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про гучні "хлопки", сирени повітряної тривоги та роботу протиповітряної оборони.

За словами очевидців, перші сильні вибухи почалися приблизно близько першої години ночі. Загалом у різних районах Краснодарського краю пролунало понад десяток гучних вибухів, після чого в одному з районів було видно пожежу.

Атака на НПЗ у Краснодарському краї: дивіться відео

Раніше в Краснодарі оголосили загрозу атаки БПЛА, а місцевий аеропорт тимчасово закрили. Офіційної інформації про наслідки атаки тривалий час не надходило. Проте згодом стало відомо, що внаслідок атаки безпілотників у порту "Кавказ" Темрюкського району постраждали троє людей, а також було пошкоджено технічне судно. Крім того, через падіння уламків дрона сталося займання у Сєверському районі, однак постраждалих там немає.

За попередньою інформацією, ударними безпілотниками могли бути уражені об'єкти Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. OSINT-канали повідомляють про підтвердження пошкодження установки АТ-22/4 – одного з ключових вузлів підприємства, з якого починається технологічний процес переробки нафти. На оприлюднених у мережі відео видно горіння однієї з колон установки та витік газу із супутньої естакади. Офіційно ці дані поки не підтверджені.



Під удар ймовірно потрапив Афіпський НПЗ / Фото з телеграм-каналу CyberBoroshno

Крім того, цієї ж ночі жителі міста Тольятті Самарської області повідомили про повторну атаку на хімічний завод "КуйбишевАзот". За їхніми словами, у місті було чути кілька вибухів, однак офіційної інформації про наслідки цієї атаки наразі немає.

Повторна атака на хімічний завод "КуйбишевАзот": дивіться відео

Що відомо про інші атаки на промисловістю Росії?