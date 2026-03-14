О неспокойной ночи в России сообщает телеграмм-канал Exilenova+.
Что известно об атаке БпЛА на российские предприятия?
В ночь на 14 марта в российских регионах прозвучала серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Местные жители сообщали о громких "хлопках", сирены воздушной тревоги и работе противовоздушной обороны.
По словам очевидцев, первые сильные взрывы начались примерно около часа ночи. Всего в разных районах Краснодарского края прозвучало более десятка громких взрывов, после чего в одном из районов был виден пожар.
Атака на НПЗ в Краснодарском крае: смотрите видео
Ранее в Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА, а местный аэропорт временно закрыли. Официальной информации о последствиях атаки длительное время не поступало. Однако впоследствии стало известно, что в результате атаки беспилотников в порту "Кавказ" Темрюкского района пострадали три человека, а также было повреждено техническое судно. Кроме того, из-за падения обломков дрона произошло возгорание в Северском районе, однако пострадавших там нет.
По предварительной информации, ударными беспилотниками могли быть поражены объекты Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. OSINT-каналы сообщают о подтверждении повреждения установки АТ-22/4 – одного из ключевых узлов предприятия, с которого начинается технологический процесс переработки нефти. На обнародованных в сети видео видно горение одной из колонн установки и утечка газа из сопутствующей эстакады. Официально эти данные пока не подтверждены.
Под удар вероятно попал Афипский НПЗ / Фото из телеграмм-канала CyberBoroshno
Кроме того, этой же ночью жители города Тольятти Самарской области сообщили о повторной атаке на химический завод "КуйбышевАзот". По их словам, в городе было слышно несколько взрывов, однако официальной информации о последствиях этой атаки пока нет.
Повторная атака на химический завод "КуйбышевАзот": смотрите видео
Что известно о других атаках на промышленностью России?
11 марта в Тольятти произошел пожар на химическом предприятии "КуйбышевАзот", предположительно, из-за атаки беспилотников. Предприятие является одним из крупнейших производителей удобрений в России и играет важную роль в химической промышленности и аграрном секторе.
Украинские дроны атаковали аэродром Ханская в Адыгее и химический завод "Уралхим" в Кировской области. Минобороны России заявило о якобы обезвреживании 176 украинских беспилотников, из которых 80 были над Республикой Адыгея.
Украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае России, вызвав масштабный пожар. Российские власти подтвердили атаку и сообщили о привлечении 26 единиц техники для ликвидации пожара.