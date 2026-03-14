О неспокойной ночи в России сообщает телеграмм-канал Exilenova+.

Что известно об атаке БпЛА на российские предприятия?

В ночь на 14 марта в российских регионах прозвучала серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Местные жители сообщали о громких "хлопках", сирены воздушной тревоги и работе противовоздушной обороны.

По словам очевидцев, первые сильные взрывы начались примерно около часа ночи. Всего в разных районах Краснодарского края прозвучало более десятка громких взрывов, после чего в одном из районов был виден пожар.

Ранее в Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА, а местный аэропорт временно закрыли. Официальной информации о последствиях атаки длительное время не поступало. Однако впоследствии стало известно, что в результате атаки беспилотников в порту "Кавказ" Темрюкского района пострадали три человека, а также было повреждено техническое судно. Кроме того, из-за падения обломков дрона произошло возгорание в Северском районе, однако пострадавших там нет.

По предварительной информации, ударными беспилотниками могли быть поражены объекты Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. OSINT-каналы сообщают о подтверждении повреждения установки АТ-22/4 – одного из ключевых узлов предприятия, с которого начинается технологический процесс переработки нефти. На обнародованных в сети видео видно горение одной из колонн установки и утечка газа из сопутствующей эстакады. Официально эти данные пока не подтверждены.



Под удар вероятно попал Афипский НПЗ / Фото из телеграмм-канала CyberBoroshno

Кроме того, этой же ночью жители города Тольятти Самарской области сообщили о повторной атаке на химический завод "КуйбышевАзот". По их словам, в городе было слышно несколько взрывов, однако официальной информации о последствиях этой атаки пока нет.

