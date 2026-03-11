Это одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, которое производит удобрения и сырье для различных отраслей экономики. Об этом рассказывают росСМИ.

Смотрите также Неожиданный удар: военный обозреватель объяснил, почему ВСУ снова применили ATACMS и Storm Shadow

Что известно о пожаре на заводе?

Информация об атаке появилась в местных телеграмм-каналах и сообщениях жителей Тольятти. Они пишут о взрывах в районе химического завода и возможной работе беспилотников

По предварительным данным, целью атаки могло стать предприятие ПАО "КуйбышевАзот", которое расположено в промышленной зоне города.

Официальные российские органы власти пока не предоставили подробной информации о повреждениях или возможных последствиях инцидента.

Место вероятных взрывов / Фото росСМИ

Какое значение имеет предприятие?

Предприятие "КуйбышевАзот" является одним из крупнейших химических заводов России. Оно расположено в городе Тольятти Самарской области и было основано в 1966 году.

Основной продукцией предприятия являются: капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабая азотная кислота

Эти вещества широко используются в производстве минеральных удобрений, пластмасс, текстильных материалов и промышленных волокон. Поэтому "КуйбышевАзот" играет важную роль в российской химической промышленности и аграрном секторе.

Кроме того, предприятие поставляет капролактам, что является ключевым сырьем для производства полиамидных пластмасс и текстильных нитей. Такие материалы применяют в различных отраслях – от легкой промышленности до машиностроения.

Предприятие также является одним из крупнейших работодателей в регионе и важным налогоплательщиком для местного бюджета.

Удары по российским заводам: последние новости