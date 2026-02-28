Об этом пишет Оперативный штаб Краснодарского края.

Смотрите также Минус 770 оккупантов и много техники и вооружения: потери России по состоянию на 28 февраля

Что известно о пожаре на Кубанском НПЗ?

Сообщается, что пожар на Кубанском НПЗ охватил один из резервуаров. Горит также прилегающая к нему территория на площади 150 квадратных метров.

Россияне утверждают, что работала "певео", и на объект упали "обломки" беспилотника.

Этот НПЗ расположен в станице Новоминской Каневского района.

Где расположен НПЗ в Новоминской: смотрите на карте


Говорят, что пострадавших якобы нет. На месте работали экстренные и специальные службы. На утро, говорят, пожар ликвидировали.

Из-за риска новых взрывов, НПЗ пришлось частично остановить.

Взрывы в России: последние новости

  • 27 февраля Белгород подвергся ракетным ударам, повреждена энергетическая инфраструктура. Местные и власти сообщали о перебоях со светом, водоснабжением и теплом. Говорят, повреждения объектов энергетики значительные.

  • 25 февраля БпЛА атаковали российский химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области. Там изготавливали взрывчатку для атак на Украину. Утверждается, что погибли 7 работник, но реальные потери могут быть больше. Журналист Роман Цимбалюк рассказал 24 Каналу, что Россия просто могла скрыть истинное количество погибших, как это было во время атаки на Воткинский завод.

  • До слова, уже підтверджено, що по Воткинському заводу у Росії, який виробляє ракети, вдарили українські "Фламінго". У мережі навіть опублікували відео запуску українських ракет по Росії.