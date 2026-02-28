Про це пише Оперативний штаб Краснодарського краю.

Що відомо про пожежу на Кубанському НПЗ?

Повідомляється, що пожежа на Кубанському НПЗ охопила один із резервуарів. Горить також прилегла до нього територія на площі 150 метрів квадратних.

Росіяни стверджують, що працювала "певео", та на об'єкт впали "уламки" безпілотника.

Цей НПЗ розташований у станиці Новомінській Канівського району.

Де розташований НПЗ у Новомінській: дивіться на карті



Кажуть, що постраждалих нібито немає. На місці працювали екстрені та спеціальні служби. На ранок, кажуть, пожежу ліквідували.

Через ризик нових вибухів, НПЗ довелося частково зупинити.

