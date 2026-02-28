Про це пише Оперативний штаб Краснодарського краю.
Що відомо про пожежу на Кубанському НПЗ?
Повідомляється, що пожежа на Кубанському НПЗ охопила один із резервуарів. Горить також прилегла до нього територія на площі 150 метрів квадратних.
Росіяни стверджують, що працювала "певео", та на об'єкт впали "уламки" безпілотника.
Цей НПЗ розташований у станиці Новомінській Канівського району.
Де розташований НПЗ у Новомінській: дивіться на карті
Кажуть, що постраждалих нібито немає. На місці працювали екстрені та спеціальні служби. На ранок, кажуть, пожежу ліквідували.
Через ризик нових вибухів, НПЗ довелося частково зупинити.
Вибухи у Росії: останні новини
27 лютого Бєлгород зазнав ракетних ударів, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Місцеві та влада повідомляли про перебої зі світлом, водопостачанням та теплом. Кажуть, пошкодження об'єктів енергетики значні.
25 лютого БпЛА атакували російський хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області. Там виготовляли вибухівку для атак на Україну. Стверджується, що загинули 7 працівник, але реальні втрати можуть бути більшими. Журналіст Роман Цимбалюк розповів 24 Каналу, що Росія просто могла приховати справжню кількість загиблих, як це було під час атаки на Воткинський завод.
