Про це 24 Каналу повідомив журналіст Роман Цимбалюк, зауваживши, що так вже було під час атаки на Воткинський завод. Зараз же реальні цифри можуть перевищувати тисячі.

Скільки могло загинути росіян під час атаки на "Дорогобуж"?

За словами журналіста, наразі відомо, що після атаки на "Дорогобуж" загинуло 7 працівників хімзаводу, а ще 10 – поранені.

Однак російська влада може в рази приховувати кількість загиблих,

– наголосив він.

Цимбалюк зауважив, що на фотографіях з місця атаки видно шалені наслідки та руйнування. Він їх показав у себе в Telegram-каналі. Тому, ймовірно, там загинуло десятки тисяч окупантів.

Цікаво! Російський хімзавод вже не вперше потрапляє під атаку дронів. Раніше там лунали вибухи 11 та 16 грудня минулого року. Тоді через особливості розміщення заводу було неможливо здійснити об'єктивну оцінку наслідків атаки. Однак після атаки 25 лютого цього року яскраві фото вже з'явились.

Зауважмо, що "Дорогобуж" виробляє азотні кислоти, аміак, нітроамофоски, аміачну селітру, з яких виготовляють вибухові речовини. За даними OSINT-спільноти КіберБорошно, у 2024 році виробничий майданчик забезпечив приблизно 10% усього виробництва аміачної селітри в Росії.

Що в Росії повідомили про загиблих та постраждалих після атаки?