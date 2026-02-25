Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ та Mash.

Що відомо про вибухи у Росії 25 лютого?

У ніч на 25 лютого промислове підприємство ПАТ "Дорогобуж" у Смоленській області Росії зазнало атаки безпілотників. За попередніми даними, є жертви та постраждалі.

У Міноборони Росії заявили, що сили ППО цієї ночі нібито відбили 69 атак дронів по всій країні, з них 14 БпЛА – у Смоленській області. Пожежники та рятувальні служби досі продовжують роботу на місці інциденту.

Місцеві пабліки нагадують, що ударні безпілотники вже атакували цей завод у грудні 2025 року.

Відомо, що "Дорогобуж" належить до групи "Акрон" і є одним із найбільших виробників хімічної продукції у регіоні. Мовиться про виробництво аміаку та аміачної селітри. Агрегати підприємства були введенні в експлуатацію ще у 1979 – 1984 роках й неодноразово покращені для підвищення потужності заводу.

