Для атаки наші бійці застосували безпілотники. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що, найімовірніше, бойове завдання виконали дальніми дронами оперативного рівня з прямим управлінням.

Як вдалося знищити ворожі гелікоптери?

Роман Світан розповів, що Ка-52 з півдня підтягнувся до Орловської області. Там вони намагалися базуватися у Пугачовці, це аеродром тактичного рівня. З Далекого Сходу переміщувалися Мі-8. Вони приписані до Чернігівки, це Зелений Клин. Згодом Мі-8 був перебазований під Орлов.

Виконали бойове завдання, найімовірніше, дальніми дронами оперативного рівня з прямим управлінням. Тому що вичленити на аеродромному полі з гелікоптера можна тільки під управлінням оператора, принаймні виконуючи бойове завдання,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, Україна нещодавно отримала партію досить непоганих безпілотників. Вони проходять передсерійні випробування та показують дуже хороші результати. Дальність – понад 200 кілометрів.

Що відомо про цю атаку?