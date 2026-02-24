Про нову партію ліквідованих упродовж доби російських солдатів та загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення розповіли в Генштабі.
Які втрати ворога на 24 лютого?
Станом на 24 лютого 2026 року країна-агресорка втратила:
- особового складу – близько 1 261 420 (+920) осіб;
- танків – 11 698 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 086 (+4);
- артилерійських систем – 37 560 (+50);
- РСЗВ – 1 654 (+0);
- засобів ППО – 1305 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 5571 (+1 693);
- крилатих ракет – 4 347 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 826 (+190);
- спеціальної техніки – 4 074 (+1).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
До речі, днями президент Зеленський заявив, що Сили оборони щомісяця знищують 30 – 35 тисяч російських військовослужбовців. При цьому кожен кілометр просування російських сил обходиться їм у середньому в 157 загиблих солдатів.
Як ЗСУ відпрацьовують по ворожому тилу?
Українські безпілотники нещодавно "мінуснули" зенітно-ракетні комплекси "Тор" поблизу Донецька та Маріуполя, що дозволило розширити можливості для подальших ударів дронів. А в самому Маріуполі внаслідок атак були знищені паливні склади, що спричинило занепокоєння серед російських військових і місцевої адміністрації.
Російська сторона також підтвердила ракетний удар "Фламінго" по Воткінському заводу, де виготовляють боєприпаси для комплексів "Іскандер", "Ярс" і "Булава".
Військовий експерт Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що йдеться не лише про руйнування окремої будівлі, а й про ймовірні перебої в усьому циклі виробництва стратегічного озброєння Росії.
Також повідомлялося, що Сили оборони України могли знищити багатоцільовий гелікоптер Мі-8 та ударний Ка-52 на аеродромі "Пугачівка" в Орловській області Росії.