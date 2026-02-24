О новой партии ликвидированных в течение суток российских солдат и общих боевых потерях противника за время полномасштабного вторжения рассказали в Генштабе.
Какие потери врага на 24 февраля?
По состоянию на 24 февраля 2026 года страна-агрессор потеряла:
- личного состава – около 1 261 420 (+920) человек;
- танков – 11 698 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 086 (+4);
- артиллерийских систем – 37 560 (+50);
- РСЗВ – 1 654 (+0);
- средств ПВО – 1305 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 14 5571 (+1 693);
- крылатых ракет – 4 347 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 826 (+190);
- специальной техники – 4 074 (+1).
Потери врага / Инфографика Генштаба
Кстати, на днях президент Зеленский заявил, что Силы обороны ежемесячно уничтожают 30 – 35 тысяч российских военнослужащих. При этом каждый километр продвижения российских сил обходится им в среднем в 157 погибших солдат.
Как ВСУ отрабатывают по вражескому тылу?
Украинские беспилотники недавно "минуснули" зенитно-ракетные комплексы "Тор" вблизи Донецка и Мариуполя, что позволило расширить возможности для дальнейших ударов дронов. А в самом Мариуполе в результате атак были уничтожены топливные склады, что вызвало беспокойство среди российских военных и местной администрации.
Российская сторона также подтвердила ракетный удар "Фламинго" по Уоткинскому заводу, где изготавливают боеприпасы для комплексов "Искандер", "Ярс" и "Булава".
Военный эксперт Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что речь идет не только о разрушении отдельного здания, но и о вероятных перебоях во всем цикле производства стратегического вооружения России.
Также сообщалось, что Силы обороны Украины могли уничтожить многоцелевой вертолет Ми-8 и ударный Ка-52 на аэродроме "Пугачевка" в Орловской области России.