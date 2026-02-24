О новой партии ликвидированных в течение суток российских солдат и общих боевых потерях противника за время полномасштабного вторжения рассказали в Генштабе.

По состоянию на 24 февраля 2026 года страна-агрессор потеряла:

  • личного состава – около 1 261 420 (+920) человек;
  • танков – 11 698 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 086 (+4);
  • артиллерийских систем – 37 560 (+50);
  • РСЗВ – 1 654 (+0);
  • средств ПВО – 1305 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 348 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 14 5571 (+1 693);
  • крылатых ракет – 4 347 (+0);
  • кораблей/катеров – 29 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 79 826 (+190);
  • специальной техники – 4 074 (+1).

Потери России в войне на 24 февраля 2026 года
Потери врага / Инфографика Генштаба

Кстати, на днях президент Зеленский заявил, что Силы обороны ежемесячно уничтожают 30 – 35 тысяч российских военнослужащих. При этом каждый километр продвижения российских сил обходится им в среднем в 157 погибших солдат.

Как ВСУ отрабатывают по вражескому тылу?

  • Украинские беспилотники недавно "минуснули" зенитно-ракетные комплексы "Тор" вблизи Донецка и Мариуполя, что позволило расширить возможности для дальнейших ударов дронов. А в самом Мариуполе в результате атак были уничтожены топливные склады, что вызвало беспокойство среди российских военных и местной администрации.

  • Российская сторона также подтвердила ракетный удар "Фламинго" по Уоткинскому заводу, где изготавливают боеприпасы для комплексов "Искандер", "Ярс" и "Булава".

  • Военный эксперт Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что речь идет не только о разрушении отдельного здания, но и о вероятных перебоях во всем цикле производства стратегического вооружения России.

  • Также сообщалось, что Силы обороны Украины могли уничтожить многоцелевой вертолет Ми-8 и ударный Ка-52 на аэродроме "Пугачевка" в Орловской области России.