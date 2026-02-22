Однако после уничтожения ЗРК это все же произошло. Об этом 24 Каналу сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что Украине удалось уничтожить важную цель в порту временно оккупированного города.

Как Украина пробила ПВО Мариуполя?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, одно из поражений произошло в районе поселка Тополиное (Никольская громада). Он расположен к северо-западу от Мариуполя на границе с Запорожской областью.

Именно поэтому его поражение можно считать работой украинской разведки с целью стабилизации работы вокруг Гуляйполя.

Обратите внимание! Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди подробнее рассказал, что Птицы СБА использовали для удара по врагу ударный беспилотник FP-2. Общая стоимость 2 ЗРК "Тор" составляла более 50 миллионов долларов США. Уничтожение таких систем ПВО ослабляет защиту врага с воздуха, усложняет его передвижение и снабжение.

А уже сегодня ночью в Мариуполе было минимум 2 поражения, раздалось минимум 5 взрывов. Наши средства заходили на удар по порту. Известно, что поражены склады хранения топлива. Это было прекрасно,

– подчеркнул он.

Более того, после атаки российские пожарные заезжали на территорию порта без сирен, чтобы тайком тушить пожар. Россияне же во временно оккупированном городе достаточно напугались, ведь давно не слышали столь громких взрывов.

"То есть обезвреживание таких систем как "Тор" позволяет проводить операции по поражению различных целей, в частности, в Мариуполе. Думаю, таких целей впоследствии будет больше", – подытожил Андрющенко.

Он добавил, что украинцы в Мариуполе могут приобщаться к уничтожению важных для врага объектов, информируя о наличии российской ПВО, складов и горюче-смазочных материалов.

Какие еще цели недавно поразили украинские военные?