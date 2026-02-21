Потери россиян в войне с Украиной продолжают ежедневно расти. Об этом сообщили в Генштабе.
Что известно о новых поражениях украинских военных?
В ночь на 21 февраля на территории временно оккупированного Крыма, в районе Инкермана, были поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник". Зафиксировано попадание по целям, масштабы повреждений уточняются.
Также в Евпатории на территории авиационного ремонтного завода повреждены два самолета Бе-12. Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны нанесли удар по реактивной системе залпового огня "Торнадо-С".
Потери российских войск и окончательные последствия ударов пока уточняются. В Силах обороны отмечают, что такие действия направлены на системное ослабление возможностей агрессора вести наступательные операции.
Что известно о других потерях россиян, которые они понесли недавно?
Известно, что за последние сутки украинские военные ликвидировали 1 010 российских захватчиков и сбили вертолет. Российская армия также потеряла 2 РСЗО, 1 танк, 3 боевых бронированных машины и 42 артиллерийские системы.
Силами беспилотных систем было уничтожено три российских зенитных ракетных комплекса "Тор". Они были расположены на оккупированной части Запорожской области и служили для атак на украинские территории.
Недавно враг понес еще одну потерю. Операторы Сил беспилотных систем поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" на Донецком направлении. Точный удар по системе "Оса" осуществили пилоты 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis.