Потери россиян в войне с Украиной продолжают ежедневно расти. Об этом сообщили в Генштабе.

Что известно о новых поражениях украинских военных?

В ночь на 21 февраля на территории временно оккупированного Крыма, в районе Инкермана, были поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник". Зафиксировано попадание по целям, масштабы повреждений уточняются.

Также в Евпатории на территории авиационного ремонтного завода повреждены два самолета Бе-12. Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны нанесли удар по реактивной системе залпового огня "Торнадо-С".

Потери российских войск и окончательные последствия ударов пока уточняются. В Силах обороны отмечают, что такие действия направлены на системное ослабление возможностей агрессора вести наступательные операции.

Что известно о других потерях россиян, которые они понесли недавно?