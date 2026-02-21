Втрати росіян у війні з Україною продовжують щоденно зростати. Про це повідомили у Генштабі.
Дивіться також Спалахнуло 5 резервуарів: супутники NASA фіксують масштабну пожежу на Нефтегорському ГПЗ
Що відомо про нові ураження українських військових?
У ніч на 21 лютого на території тимчасово окупованого Криму, в районі Інкермана, було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник". Зафіксовано попадання по цілях, масштаби пошкоджень уточнюються.
Також у Євпаторії на території авіаційного ремонтного заводу пошкоджено два літаки Бе-12. Крім того, в районі населеного пункту Астраханка Запорізької області підрозділи Сил оборони завдали удару по реактивній системі залпового вогню "Торнадо-С".
Втрати російських військ та остаточні наслідки ударів наразі уточнюються. У Силах оборони наголошують, що такі дії спрямовані на системне послаблення можливостей агресора вести наступальні операції.
Що відомо про інші втрати росіян, яких вони зазнали нещодавно?
Відомо, що за останню добу українські військові ліквідували 1 010 російських загарбників та збили гелікоптер. Російська армія також втратила 2 РСЗВ, 1 танк, 3 бойових броньованих машини та 42 артилерійські системи.
Силами безпілотних систем було знищено три російські зенітні ракетні комплекси "Тор". Вони були розташовані на окупованій частині Запорізької області та слугували для атак на українські території.
Нещодавно ворог зазнав ще однієї втрати. Оператори Сил безпілотних систем уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" на Донецькому напрямку. Точний удар по системі "Оса" здійснили пілоти 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis.