Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До теми "Хробача" ППО сильно постраждала: за одну ніч знищено три російські системи "Тор"

Якими є втрати ворога за останню добу?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році противник втратив:

особового складу – близько 1 258 890 (+1 010);

танків – 11 685 (+1);

бойових броньованих машин – 24 063 (+3);

артилерійських систем – 37 429 (+42);

РСЗВ – 1 651 (+2);

засобів ППО – 1 303 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527);

крилатих ракет – 4 314 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 295 (+183);

спеціальної техніки – 4 073 (+0).



Які втрати у ворога на 21 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До речі, генерал армії США у відставці Девід Петреус в етері 24 Каналу висловив думку, що є межі того, як довго Росія матиме змогу поповнювати втрати. Так, у січні 2026 року Росія зазнала втрат в особовому складі на 9 тисяч більше, ніж змогла компенсувати.

Які тенденції у втратах росіян в особовому складі?