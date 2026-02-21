Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
До теми "Хробача" ППО сильно постраждала: за одну ніч знищено три російські системи "Тор"
Якими є втрати ворога за останню добу?
З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році противник втратив:
- особового складу – близько 1 258 890 (+1 010);
- танків – 11 685 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 063 (+3);
- артилерійських систем – 37 429 (+42);
- РСЗВ – 1 651 (+2);
- засобів ППО – 1 303 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527);
- крилатих ракет – 4 314 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 295 (+183);
- спеціальної техніки – 4 073 (+0).
Які втрати у ворога на 21 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До речі, генерал армії США у відставці Девід Петреус в етері 24 Каналу висловив думку, що є межі того, як довго Росія матиме змогу поповнювати втрати. Так, у січні 2026 року Росія зазнала втрат в особовому складі на 9 тисяч більше, ніж змогла компенсувати.
Які тенденції у втратах росіян в особовому складі?
Видання The New York Post писало, що відключення Starlink для росіян змінило баланс сил на користь України. Це призвело до значного зменшення штурмових операцій Росії та зростання втрат російських військових.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія втрачає більше військових, ніж встигає мобілізувати. Тому Москва змушена залучати тисячі людей з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу.
Гілі також розповідав, що наразі співвідношення втрат між російськими військами та українськими захисниками на окремих ділянках фронту досягло 1 до 25 на користь ЗСУ. Це пояснюється масштабним та точним застосуванням безпілотників Силами оборони.