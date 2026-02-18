Про це пише New York Post з посиланням на представників розвідки США та України.

Читайте також Вперше за війну: підполковник ЗСУ назвав проблему, яка неочікувано виникла в росіян

Що стало причиною шалених втрат ворога?

Компанія SpaceX 1 січня заблокувала несанкціоновані термінали Starlink після того, як виявили їх на російських безпілотниках. Завдяки цьому штурмові дії з боку Росії зменшились.

Протягом трьох-чотирьох днів після зупинки вони дійсно скоротили штурмові операції,

– сказав командир спеціального розвідувального підрозділу ЗСУ лейтинант Денис Ярославський.

Також дуже зросло співвідношення втрат на окремих ділянках фронту ще до обмеження доступу терміналів. Воно складає близько 20 російських військових на одного українського. Про це заявив командир підрозділу 3-го армійського корпусу ЗСУ з позивним "Джекі".

У звичайних підрозділах цей показник становив 5:1 або 8:1, а після блокування Starlink міг зростати до 13:1. Як пише NYP, будь-яке послаблення можливостей Росії змінює баланс на користь України.

Аналітики зазначають, що відключення Starlink зачепило найелементарніші інструменти, необхідні на війні.

Я впевнений, що в росіян є (альтернативні варіанти – 24 Канал), але потрібен час, щоб максимально їх впровадити, і це займе щонайменше чотири-шість місяців,

– сказав Денис Ярославський.

Активність російського підрозділу безпілотників "Рубікон" різко скоротився після того, як були введені блокування. Військові використовували Starlink для збільшення дальності роботи дронів, а також, щоб координувати атаки глибоко в тилу України.

Раніше "Рубікон" публікували свої удари в телеграмі, однак з моменту блокування терміналів перестали це робити, це зауважив Інститут вивчення війни.

Що відомо про ситуацію зі Starlink?