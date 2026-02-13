Про це 12 лютого повідомив радник Міністра оборони України Сергій Стерненко та 256 Кіберштурмова дивізія.

Як Україні вдалось заблокувати понад 2400 Starlink росіян?

Окупанти, після відключення Starlink намагались знайти "дропів" на території України, які б погодились активувати на себе російські термінали.

256 Кіберштурмова дивізія спільно з InformNapalm і Militant створили мережу каналів і ботів, де пропонували активувати термінали за винагороду. Протягом тижня вони збирали дані щодо російських терміналів, а Сергій Стерненко передав їх на повне знищення разом з особовим складом поблизу.

Він заявив, що в ході операції Україна отримала:

2420 пакетів даних про Starlink та точні позиції ворога;

викрили 31 зрадника, які допомагали в реєстрації противнику;

5870 доларів донатів від російських військових, які підуть на потреби Збройних Сил.

Виходить, що самі ж окупанти профінансували свою нову проблему та Збройні Сили України.

Окрім цього, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук у своєму фейсбуці написав про операцію. Він зазначив. що Україні негайно потрібно створювати кібервійська.

Офіційно заявляю про успішне закінчення операції з грабування окупаційних військ тимчасово існуючої Росії на більш ніж 2400 Starlink,

– заявив він.

Сергій Бескрестнов – радник Міністра оборони України – також прокоментував ситуацію. Він зазначив, що "хлопці красені", адже змогли зібрати таку цінну інформацію щодо противника.

Які проблеми були у ворога зі Starlink?