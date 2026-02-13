Об этом 12 февраля сообщил советник Министра обороны Украины Сергей Стерненко и 256 Киберштурмовая дивизия.

Как Украине удалось заблокировать более 2400 Starlink россиян?

Оккупанты, после отключения Starlink пытались найти "дропов" на территории Украины, которые бы согласились активировать на себя российские терминалы.

256 Киберштурмовая дивизия совместно с InformNapalm и Militant создали сеть каналов и ботов, где предлагали активировать терминалы за вознаграждение. В течение недели они собирали данные по российским терминалам, а Сергей Стерненко передал их на полное уничтожение вместе с личным составом поблизости.

Он заявил, что в ходе операции Украина получила:

2420 пакетов данных о Starlink и точные позиции врага;

разоблачили 31 предателя, которые помогали в регистрации противнику;

5870 долларов донатов от российских военных, которые пойдут на нужды Вооруженных Сил.

Получается, что сами же оккупанты профинансировали свою новую проблему и Вооруженные Силы Украины.

Кроме этого, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в своем фейсбуке написал об операции. Он отметил. что Украине немедленно нужно создавать кибервойска.

Официально заявляю об успешном окончании операции по грабежу оккупационных войск временно существующей России на более чем 2400 Starlink,

– заявил он.

Сергей Бескрестнов – советник Министра обороны Украины – также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что "ребята красавцы", ведь смогли собрать такую ценную информацию о противнике.

Какие проблемы были у врага со Starlink?