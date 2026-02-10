Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что армия России может со временем восстановить для себя связь. Однако она точно не будет такой, как раньше, а сама процедура будет длиться до 6 месяцев.

Сколько россияне будут без нормальной связи на фронте?

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что уже примерно 2 года противник активно применяет Starlink, заказывая их через "серые" схемы на фронт. Несколько десятков тысяч терминалов Россия зарегистрировала в странах Восточной Азии.

Интересно, что Россия используют именно американские технологии, а не собственные разработки связи. Очевидно, что связь Starlink является лучшей по всем характеристикам.

Для россиян это будет проблемой в следующие несколько месяцев, возможно даже до полугода,

– подчеркнул он.

Это не означает, что оккупанты "лягут" без связи. Однако армия врага не имеет возможностей быстро наладить связь до того уровня, который он был раньше, чтобы управлять большой военной машиной. Украинские военные должны воспользоваться такой возможностью, пока враг думает, как ему решить эту проблему.

Интересно! Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук высказал мнение о том, что из-за проблем со связью у россиян для ВСУ открылось "окно возможностей" – украинские военные могут проводить контратаки, чтобы вернуть тактические позиции.

Что теперь не может делать враг без Starlink?