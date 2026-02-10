Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что к этой информации следует подходить с холодным умом. Но есть надежда на то, что у врага совсем скоро вообще не останется Starlink.

Как Украина может воспользоваться ситуацией?

Из-за отключения терминалов управление в бою существенно изменилось. Оно уже не такое качественное и эффективное, как было раньше. Проблемы у врага пошли на пользу Силам обороны.

Мы можем говорить, что у нас появилось окно возможностей, например, для проведения контратак. Сейчас не говорим о контрнаступлениях, потому что для этого нужен ресурс и подготовленные плацдармы, но определенные контратаки вполне возможны,

– сказал Сергей Братчук.

Они помогут вернуть нам тактические позиции, улучшить их, возможно, даже продвинуться немного вперед. Это важно для того, чтобы сломать планы врага и такой сценарий можно реализовать, потому что связь между бойцами и командирами, смежными подразделениями – прервалась.

Конечно, у врага есть радиосвязь, но это не такая качественная и современная модель. Скорее всего, определенные действия, которые мы увидим в ближайшее время, связаны с техническими проблемами российской армии.

К слову! Военный Кирилл Сазонов заметил, что отключение Starlink стало катастрофой для врага, ведь оккупанты привыкли к спутниковой связи. Они использовали его еще с 2023 года, корректировали работу дронов. После отключения Starlink оккупанты даже уничтожили свою группу, потому что думали, что это украинцы.

Что известно об ограничении работы Starlink?