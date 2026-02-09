Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что в результате отсутствия связи враг начал уничтожать свои же группы. Между тем заменить Starlink им никак не удастся.

Как отключение Starlink изменило фронт?

Военнослужащий отметил, что потеря Starlink имеет системный характер на всей линии фронта, это не локальные отключения для врага на определенных участках фронта.

Это катастрофа для России, ведь все к нему привыкли,

– подчеркнул он.

Сазонов вспомнил, что с 2023 года и украинские военные, и россияне активно начали использовать спутниковую связь для корректировки работы дронов. С тех пор на фронте обе стороны могли фиксировать каждое движение, что было невозможно без связи.

"А сейчас у россиян начинаются проблемы без этой связи. На Запорожье они даже уничтожили собственную группу солдат, потому что думали, что это украинцы", – отметил он.

Военнослужащий добавил, что сейчас оккупанты могут использовать проводную связь и рации, но это смешно – со связью Starlink не сравнится ничего.

Заметьте! Между тем Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что оккупанты начали решать проблему интересным способом – пробуют обходить блокировку и регистрировать Starlink подставными людьми в Украине. В то же время исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предположил, что российские солдаты будут использовать Telegram для корректировки ударов.

Что предшествовало блокированию связи россиянам?