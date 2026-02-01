Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Как будет происходить отключение?

Михаил Федоров заявил, что Украина совместно со Starlink уже осуществила первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами.

По его словам, следующим шагом будет внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены,

– написал министр.

Федоров отметил, что процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей, а подробные инструкции опубликуют уже вскоре.

Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев,

– подытожил министр обороны.

С чего все началось?