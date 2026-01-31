Об этом рассказали советник главы Минобороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш") и Сергей Стерненко.

Часть пользователей спутниковой связи Starlink в Украине уже заметила начальные ограничительные шаги, которые SpaceX реализовала по просьбе украинского оборонного ведомства. В то же время Бескрестнов отметил, что детали принятых и запланированных действий пока не подлежат публичному разглашению.

Он подчеркнул, что все меры имеют одну цель – минимизировать угрозу от российских беспилотников и обезопасить как военных, так и гражданское население, а также объекты критической инфраструктуры.

Также он добавил, что текущие решения являются временными или же другими словами "экстренными". Позже они будут заменены более глобальным и продуманным решением, на которое понадобится определенное время.

"Давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в армии. Не скрываю, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Starlink и личные Starlink, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то", – пишет Флеш.

Бескрестнов заверил, что будет найден способ сбора этой информации таким образом, чтобы военные доверяли процессу и не боялись негативных последствий. Он также подытожил, что SpaceX активно привлечена к этой работе и сотрудничает со специалистами Министерства обороны Украины.

Сергей Стерненко отметил, что в российских группах уже жалуются на то, что терминалы Starlink отключаются на скорости более 90 километров в час. Это делает невозможным их использование на керовных ударных БпЛА типа "Молния" или "Италмас".

