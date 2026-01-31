Об этом сообщает Общественное Харьков и мэр Игорь Терехов.

Смотрите также Россия уничтожила 65% учебных заведений Харькова, – мэрия

Что известно об атаках по Харькову?

В Харькове воздушная тревога звучит с 17:32. Тогда же в городе прогремел первый взрыв. На окраине фиксировали попадание БпЛА типа "Молния".

Российский беспилотник ударил по гаражному кооперативу в Салтовском районе. Никто не пострадал.

Затем в Харькове прозвучало еще 4 взрыва по состоянию на 19:04.

Мониторинговые каналы фиксировали передвижение дронов именно типа "Молния".

Россия терроризировала Харьков 25 января