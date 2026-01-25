Атака на город продолжается. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Что известно о последствиях атаки россиян?
О первом попадании "Шахеда" городские власти сообщили в 4:32 утра. Враг устроил по Холодногорскому району. Впоследствии сообщили, что взрывы прогремели также и в Индустриальном районе Харькова.
Попадание на границе с пригородом. Без пострадавших и последствий для жилищного фонда,
– написал Терехов.
В 12:42 террор города продолжился. Враг ударил дронами по Слободскому и Немышлянскому районам. Руские обстреляли гражданскую инфраструктуру – попали в частный жилой дом. На месте работают соответствующие службы.
Воздушная тревога в регионе продолжается. Воздушные силы сообщают, что вражеские БПЛА продолжают двигаться в направлении города. Оставайтесь в безопасных местах до сигнала "Отбой воздушной тревоги".
Что известно о последних обстрелах Харькова?
В результате удара российских дронов по Харькову 24 января пострадал 31 человек. В одном из районов горели жилые дома, предприятие, больница, роддом и общежитие для переселенцев.
Утром понедельника, 19 января, россияне осуществили три серии атак на Харьков, применив различные виды вооружения, в частности РСЗО «Торнадо-С» и дроны, что привело к серьезным разрушениям критической инфраструктуры. Были атаки на Слободской и Салтовский районы, количество пострадавших возросло до 12 человек. Также есть погибшие.
18 января российский ударный дрон атаковал частный дом в Харькове. В результате атаки пострадали люди, на месте возник пожар. Известно, что в результате атаки погибла 20-летняя женщина.