Об этом проинформировал мэр города Игорь Терехов. Детали передает 24 Канал.

Что известно об атаке по Харькову?

Стоит отметить, что Воздушные силы около полуночи предупреждали об угрозе БПЛА в регионе.

За несколько минут до часу ночи стало известно о попадании российского "Шахеда" по Харькову. По уточненным данным, дрон попал по частному дому в Холодногорском районе города.

К сожалению, Терехов сообщил и о двух пострадавших в результате атаки. На месте попадания возник пожар.

Со своей стороны глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что на место атаки направляются подразделения ГСЧС и медики.

Под завалами могут находиться люди,

– добавил он.

Впоследствии в 1:14 стало известно об одном погибшем человеке. Синегубов отметил, что это 20-летняя женщина. Он также отметил, что пострадала еще одна женщина.

Заметим, ранее в этот же день враг бил по критической инфраструктуре города. Городской голова Игорь Терехов отметил, что повреждения чрезвычайно серьезные – "это не тот случай, когда быстро подлатали и поехали дальше".

