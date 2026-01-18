Про це поінформував мер міста Ігор Терехов. Деталі передає 24 Канал.

До теми Суми атакували КАБами: є постраждалі, зокрема 7-річна дитина, у місті – проблеми зі світлом

Що відомо про атаку по Харкову?

Варто зазначити, що Повітряні сили близько півночі попереджали про загрозу БпЛА в регіоні.

За кілька хвилин до першої ночі стало відомо про влучання російського "Шахеда" по Харкову. За уточненими даними, дрон поцілив по приватному будинку в Холодногірському районі міста.

На жаль, Терехов сповістив і про двох постраждалих внаслідок атаки. На місці влучання виникла пожежа.

Зі свого боку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що на місце атаки прямують підрозділи ДСНС та медики.

Під завалами можуть знаходитися люди,

– додав він.

Згодом о 1:14 стало відомо про одну загиблу людину. Синєгубов зазначив, що це 20-річна жінка. Він також зауважив, що постраждала ще одна жінка.

Зауважимо, раніше цього ж дня ворог бив по критичній інфраструктурі міста. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що пошкодження надзвичайно серйозні – "це не той випадок, коли швидко підлатали й поїхали далі".

Що відомо про наслідки попередніх атак на Харків?