Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський за результатами розмови із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Дивіться також Спочатку залякували, а тепер виправдовуються: у Росії заявили, що "не погрожували" Києву ударами

Про що попередив президент?

Президент України повідомив, що провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Під час бесіди сторони обговорили безпекову ситуацію та наслідки російських повітряних атак на Україну.

Тож, за словами Володимира Зеленського, він також поінформував австрійського канцлера про дані української розвідки, які свідчать про підготовку Росією нового масштабного удару по українських містах та громадах.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На його думку, міжнародні партнери мають бути поінформовані про дії Росії та її намір надалі продовжувати війну замість пошуку дипломатичного врегулювання. Він наголосив, що це свідчить про необхідність посилення санкцій.

Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації,

– ідеться у повідомленні.

За результатами обговорень з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, президент наголосив, що реалізацію домовленостей із союзниками щодо посилення протиповітряної оборони України не можна відкладати.