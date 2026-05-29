Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів 24 Каналу, що навіть різні російські блогери визнають, що у них наростає одна серйозна проблема. Україна вже досить багато б'є по тилу ворога, а скоро таких ударів стане ще більше.

Який "сюрприз" Україна готує для Росії?

За словами Флеша, Сили оборони України, окрім далекобійних ударів, зосередяться на знищенні логістики росіян. Без неї будь-яка армія взагалі воювати не зможе. Нещодавно Міноборони оголосило відповідну програму "Логістичний локдаун".

У нас зараз достатньо виробників, які створюють далекобійні дрони на 1 – 2 тисячі кілометрів та більше. Але не менш важливими є middle strike-дрони з дальністю ураження до 200 кілометрів. Там йдуть логістичні процеси. Ми говоримо про продукти, амуніцію, зброю, доставку особового складу і так далі. Ми будемо використовувати усі вразливості ворога, щоб атакувати його,

– зауважив "Флеш".

Україна посилено знищуватиме логістику ворога

Все йде до того, що це буде особливо складне літо для російських окупантів. Україна має значну кількість різних безпілотників. Також вже сформований бюджет на фінансування middle strike дронів.

Ми будемо дуже активно працювати по логістиці ворога різними способами,

– підкреслив "Флеш".

Що відомо про "Логістичний локдаун"?

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Сили оборони посилять удари по логістиці російських окупантів. Україна запускає програму "Логістичний локдаун", в межах якої масштабують можливості українських підрозділів бити по російській військовій логістиці в глибині фронту. Там вже виділили 5 мільярдів гривень, які підуть на різні middle strike-спроможності.

Видання Reuters відзначало, що Україна вже посилила удари по тилу ворога поблизу лінії фронту. Журналісти наводять дані про понад 160 ударів на відстань у 120 – 150 кілометрів. Серед цілей – склади боєприпасів, пункти управління безпілотниками, командні пункти. Окрім цього, упродовж останніх тижнів опублікували багато відео ударів по військових вантажівках на тимчасово окупованих територіях.