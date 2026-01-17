Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків Сумського міського голови Артема Кобзаря.

Які наслідки атаки на Суми?

У другій половині дня росіяни атакували Суми безпілотником. А увечері – КАБами.

Атака на наше місто триває. Ворог завдав ударів КАБами по передмістю,

– написав Кобзар о 21:58.

За попередніми даними, є двоє постраждалих. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Зафіксовано пошкодження житлових будинків та автомобілів. Також після російського удару в місті ускладнене електропостачання.

"Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі", – додав Кобзар.

