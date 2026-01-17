Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків Сумського міського голови Артема Кобзаря.
Які наслідки атаки на Суми?
У другій половині дня росіяни атакували Суми безпілотником. А увечері – КАБами.
Атака на наше місто триває. Ворог завдав ударів КАБами по передмістю,
– написав Кобзар о 21:58.
За попередніми даними, є двоє постраждалих. Вони отримують необхідну медичну допомогу.
Зафіксовано пошкодження житлових будинків та автомобілів. Також після російського удару в місті ускладнене електропостачання.
"Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі", – додав Кобзар.
Обстріли України 17 січня
Вдень 17 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Місцева влада повідомила, що постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Троє людей отримали травми.
Вночі Росія обстріляла обладнання для видобутку газу. Загалом за тиждень – це уже 6 атака на такі об'єкти.
Нічної атаки також зазнала Київщина. Зокрема, у Бучанському районі 56 тисяч родин залишилися без світла.