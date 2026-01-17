Відомо, що це вже шоста атака по об'єктах компанії за цей тиждень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ГК "Нафтогаз України".
Які наслідки удару Росії по об'єктах Нафтогазу?
Як повідомили у компанії, Росія 17 січня знову атакувала об'єкти Групи Нафтогаз. Уночі ворог поцілив по обладнанню, яке використовують для видобутку газу.
Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору,
– йдеться в повідомленні.
Внаслідок шостої за цей тиждень російської атаки на об'єкти ніхто не постраждав. Наразі триває ліквідація наслідків. Зазначається, що профільні служби Нафтогазу працюють у посиленому режимі.
Які ще об'єкти атакувала Росія?
Уночі також росіяни вдарили по Київщині. Внаслідок цього, за даними ДТЕК, у Бучанському районі 56 тисяч родин залишилися без світла.
Крім того, ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі Одещині. Пожежники ДСНС загасили пожежу. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Також у Запоріжжі під час атаки безпілотниками виникло займання на об'єкті інфраструктури.