Відомо, що це вже шоста атака по об'єктах компанії за цей тиждень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ГК "Нафтогаз України".

Які наслідки удару Росії по об'єктах Нафтогазу?

Як повідомили у компанії, Росія 17 січня знову атакувала об'єкти Групи Нафтогаз. Уночі ворог поцілив по обладнанню, яке використовують для видобутку газу.

Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору,

– йдеться в повідомленні.

Внаслідок шостої за цей тиждень російської атаки на об'єкти ніхто не постраждав. Наразі триває ліквідація наслідків. Зазначається, що профільні служби Нафтогазу працюють у посиленому режимі.

Які ще об'єкти атакувала Росія?