Атак спричинила пожежу, проте постраждалих, на щастя, немає. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Російські війська знову атакують БпЛА: де зараз найбільша загроза

Що відомо про наслідки атаки?

Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об'єктів інфраструктури. За словами Івана Федорова, обійшлося без постраждалих.

Про атаку ударних дронів повідомляли на Запоріжжя повідомляли від 3:38 ночі. Ворожі безпілотники рухалися в Заводському, Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах міста. Також фіксували рух ударних БпЛА у Вознесенівскому районі. Згодом, повідомляли про вибухи в регіоні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Російські військові продовжують регулярно обстрілювати Запорізьку область різними видами озброєння. Зокрема, увечері 15 січня на Запоріжжя була загроза ударів російськими безпілотниками. Запорізька ОВА повідомляла про роботу ППО й закликала залишатися у безпечних місцях.

Що відомо про наслідки обстрілів у інших регіонах України?