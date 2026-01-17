Атак вызвала пожар, однако пострадавших, к счастью, нет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Что известно о последствиях атаки?

Враг атаковал областной центр беспилотниками. В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. По словам Ивана Федорова, обошлось без пострадавших.

Об атаке ударных дронов сообщали на Запорожье сообщали от 3:38 ночи. Вражеские беспилотники двигались в Заводском, Днепровском, Хортицком и Шевченковском районах города. Также фиксировали движение ударных БпЛА в Вознесеновском районе. Впоследствии, сообщали о взрывах в регионе.

Российские военные продолжают регулярно обстреливать Запорожскую область различными видами вооружения. В частности, вечером 15 января на Запорожье была угроза ударов российскими беспилотниками. Запорожская ОВА сообщала о работе ПВО и призвала оставаться в безопасных местах.

Что известно о последствиях обстрелов в других регионах Украины?