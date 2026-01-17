Атак вызвала пожар, однако пострадавших, к счастью, нет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Что известно о последствиях атаки?
Враг атаковал областной центр беспилотниками. В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. По словам Ивана Федорова, обошлось без пострадавших.
Об атаке ударных дронов сообщали на Запорожье сообщали от 3:38 ночи. Вражеские беспилотники двигались в Заводском, Днепровском, Хортицком и Шевченковском районах города. Также фиксировали движение ударных БпЛА в Вознесеновском районе. Впоследствии, сообщали о взрывах в регионе.
Российские военные продолжают регулярно обстреливать Запорожскую область различными видами вооружения. В частности, вечером 15 января на Запорожье была угроза ударов российскими беспилотниками. Запорожская ОВА сообщала о работе ПВО и призвала оставаться в безопасных местах.
Что известно о последствиях обстрелов в других регионах Украины?
В ночь на 17 января в Киеве были слышны взрывы после объявления воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА с севера на Киев перед взрывами. Деталей о причинах взрывов и возможных последствиях – нет.
Россия продолжает терроризировать Житомирскую область. Атака на область продолжается каждый день в течение недели. 16 января Россия в очередной раз ударила по критическим объектам Житомирщины.
В ночь на 15 января российская армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками, что привело к повреждению административных зданий в Белгород-Днестровском районе. В результате удара пострадал охранник, которому оказали медицинскую помощь на месте.