Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
Какие последствия атаки в Одесской области?
Во время атаки на Одесскую область большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО. В то же время зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
В частности, в результате удара были разрушены два одноэтажных административных здания с последующим возгоранием.
Пожар оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадал охранник, медицинская помощь оказана на месте,
– добавил Олег Кипер.
Сейчас соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий атаки. Правоохранительные органы также фиксируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.
Российские дроны атаковали Украину: что известно?
В ночь на 15 января российские оккупанты запустили в целом 82 ударных дрона типа "Шахед" (среди них были и реактивные), "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Силам ПВО удалось обезвредить 61 вражеский БПЛА.
Российский дрон попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове. К счастью, обошлось без жертв. Из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.
Оккупанты также ударили по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах. К счастью, в результате вражеских атак пострадавших нет.