Об этом сообщает Shot, Supernova+ и Оперативный штаб Краснодарского края.
Смотрите также Под основным ударом была Ростовщина: ночью Россию атаковала почти сотня БпЛА
Какие последствия атаки на Россию?
В Славянском районе Краснодарского края слышали взрывы и звуки стрельбы. Ночью так называемое российское ПВО отражало атаку украинских БпЛА. Местные жители сообщали, что после часа ночи слышали около 5-7 мощных взрывов, также в небе было видно несколько ярких вспышек.
Славянск-на-Кубани под атакой дронов: видео Supernova+
По словам очевидцев, дроны продолжали лететь со стороны Азовского моря, периодически был слышен сильный гомон и стрельба. Кроме этого, в целях безопасности были введены временные ограничения на работу аэропорта Краснодара.
В результате атаки четыре жилых дома повреждены обломками БпЛА в Славянске-на-Кубани. В домах выбило окна, в одном из них сильно пострадала кровля.
Также обломки дрона упали на территории двух предприятий. Там произошли возгорания. Отмечается, что один человек пострадал, его госпитализировали. В то же время подписчики мониторинговых каналов уточняют, что в городе горит НПЗ. Какое еще было атаковано предприятие – пока неизвестно.
Атаки на Россию: последние новости
В Белгороде, Таганроге и Перми произошли блэкауты из-за вероятных атак дронов и аварии на сетях. В то же время очевидцы утверждали, что возгорание может быть связано не с атакой, а бытовыми взрывами.
Кроме этого, Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Пензанефтепродукт" в России, где произошел пожар. Удалось поразить радиолокационную станцию "Подлет" в Крыму и нанести потери среди личного состава на ВОТ.
Также украинские военные атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае и объекты ПВО во временно оккупированном Крыму.