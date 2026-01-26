Про це повідомляє Shot, Supernova+ та Оперативний штаб Краснодарського краю.

Які наслідки атаки на Росію?

У Слов'янському районі Краснодарського краю чули вибухи та звуки стрілянини. Вночі так зване російське ППО відбивало атаку українських БпЛА. Місцеві жителі повідомляли, що після першої години ночі чули близько 5-7 потужних вибухів, також у небі було видно кілька яскравих спалахів.

Слов'янськ-на-Кубані під атакою дронів: відео Supernova+

За словами очевидців, дрони продовжували летіти з боку Азовського моря, періодично було чути сильний гомін і стрілянину. Окрім цього, з метою безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на роботу аеропорту Краснодара.

Внаслідок атаки чотири житлові будинки пошкоджені уламками БпЛА у Слов'янську-на-Кубані. У будинках вибило вікна, в одному з них сильно постраждала покрівля.

Також уламки дрона впали на території двох підприємств. Там сталися загоряння. Зазначається, що одна людина постраждала, її госпіталізували. Водночас підписники моніторингових каналів уточнюють, що в місті горить НПЗ. Яке ще було атаковано підприємство – наразі невідомо.

