Атака була здійснена у ніч на 22 січня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Росію атакували майже 100 дронів, але по будинку в Адигеї, імовірно, вдарила власна ракета ППО
Які наслідки атак на Росію та ТОТ?
Нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" розташований у населеному пункті Волна Краснодарського краю.
Об'єкт задіяний у забезпеченні російських збройних сил.
Зафіксовано влучання в ціль – відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється,
– зазначили у Генштабі.
Також було уражено низку російських об'єктів в тимчасово окупованому Криму.
Там зафіксовано наступні влучання:
- у Лібкнехтівці – радіолокаційна станція 59Н6-Е "Противник-ГЕ",
- у Євпаторії – радіолокаційна станція 55Ж6 "Небо-У"
- у Русаківці – радіолокаційна станція 55Ж6М "Небо-М".
Масштаб збитків уточнюється. ️
Окупанти були під прицілом й на інших окупованих територіях:
- склад зберігання БпЛА у Новогригорівці на Херсонщині,
- командно-спостережний пункт роти 76 ДШД та зосередження живої сили противника зі складу 74 ОМСБР у Селидовому на Донеччині.
Військові також уточнили наслідки ураження складу боєприпасів 101 ОБрМТЗ у Дебальцевому на Донеччині. Після атаки там виникла подальша масштабна детонація.
Інші атаки на Росію
19 січня ЗСУ також завдали ударів по військових і паливно-енергетичних об'єктах Росії. Зокрема, під прицілом опинився склад БпЛА у Луганській області та НПЗ в Краснодарському краї "Туапсинський".
17 січня стало відомо, що українські дрони вдарили по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області. Звідти росіяни запускають балістичні ракети середньої дальності з комплексу "Орешник".
А 16 січня ВМС та СБУ рознесли завод "Атлант Аеро" у Таганрозі. Там окупанти виготовляли дрони для ударів по Україні.