Атака была осуществлена в ночь на 22 января. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" расположен в населенном пункте Волна Краснодарского края.
Объект задействован в обеспечении российских вооруженных сил.
Зафиксировано попадание в цель – произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется,
– отметили в Генштабе.
Также был поражен ряд российских объектов во временно оккупированном Крыму.
Там зафиксированы следующие попадания:
- в Либкнехтовке – радиолокационная станция 59Н6-Е "Противник-ГЭ",
- в Евпатории – радиолокационная станция 55Ж6 "Небо-У"
- в Русаковке – радиолокационная станция 55Ж6М "Небо-М".
Масштаб ущерба уточняется. ️
Оккупанты были под прицелом и на других оккупированных территориях:
- склад хранения БпЛА в Новогригорьевке на Херсонщине,
- командно-наблюдательный пункт роты 76 ДШД и сосредоточение живой силы противника из состава 74 ОМСБР в Селидово в Донецкой области.
Военные также уточнили последствия поражения склада боеприпасов 101 ОБрМТО в Дебальцево в Донецкой области. После атаки там возникла дальнейшая масштабная детонация.
Другие атаки на Россию
19 января ВСУ также нанесли удары по военным и топливно-энергетическим объектам России. В частности, под прицелом оказался склад БпЛА в Луганской области и НПЗ в Краснодарском крае "Туапсинский".
17 января стало известно, что украинские дроны ударили по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области. Оттуда россияне запускают баллистические ракеты средней дальности из комплекса "Орешник".
А 16 января ВМС и СБУ разнесли завод "Атлант Аэро" в Таганроге. Там оккупанты изготавливали дроны для ударов по Украине.