В районе полигона работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.
Что известно об атаке по "Капустиному Яру"?
Мониторинговый телеграмм-канал "Радар ВРВ" утром 17 января писал, что в районе "Капустиного Яра" работала ПВО.
Полигон используется, в частности, для запусков баллистических ракет средней дальности из комплекса "Орешник". Именно такой ракетой вечером 8 января Россия ударила по окрестностям Львова.
Кроме этого, на полигоне проводят испытания широкого спектра ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, а также различных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны.
В интервью 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что вряд ли в ближайшее время Россия запустит по Украине, в частности Киеву, "Орешник". Он отметил, что проблема "Арешника" слишком преувеличена. Гораздо опаснее, по его словам, есть удары "Искандерами" или "Кинжалами".
Дроны атакуют "Капустин Яр" не впервые
Предыдущий удар беспилотников по "Капустиному Яру" фиксировали 21 ноября 2024 года. Тогда, по данным российских источников, БпЛА нанесли удары по 105 площадке полигона.
Ранее, 9 июля 2024 года дроны били по полигону и попали в здания на территории.