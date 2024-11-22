Полигон Капустин Яр, который мог быть местом пуска этой ракеты, оказался под атакой дронов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Загорелся пожар

Российские телеграмм-каналы пишут о по меньшей мере двух дронах, которые не были сбиты. Они нанесли удары по 105 площадке полигона. Глава региона утверждал, что россияне смогли "подавить РЭБ и ликвидировать" часть БпЛА, а другую часть якобы сбили силы ПВО.

По его словам, "при падении сбитого беспилотника произошел пожар", вследствие которого нет повреждений.

Капустин Яр уже атаковали дроны. Известно, что это произошло 9 июля 2024 года.

Утром 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной ракетой. Представитель Кремля Дмитрий Песков пытался объяснить этот удар и сказал, что это была "просто баллистическая ракета". По его словам, такой удар стал ответом на "безрассудные решения Запада по поставкам ракет Украине".