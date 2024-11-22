Полігон Капустин Яр, який міг бути місцем пуску цієї ракети, опинився під атакою дронів. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Зайнялась пожежа

Російські телеграм-канали пишуть про щонайменше два дрони, які не були збиті. Вони завдали ударів по 105 майданчику полігону. Глава регіону стверджував, що росіяни змогли "придушити РЕБ і ліквідувати" частину БпЛА, а іншу частину нібито збили сили ППО.

За його словами, "під час падіння збитого безпілотника сталася пожежа", внаслідок якої немає пошкоджень.

Капустин Яр вже атакували дрони. Відомо, що це сталось 9 липня 2024 року.

Зранку 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру міжконтинентальною ракетою. Речник Кремля Дмітрій Пєсков намагався пояснити цей удар та сказав, що це була "просто балістична ракета". За його словами, такий удар став відповіддю на "безрозсудні рішення Заходу щодо поставок ракет Україні".

Володимир Зеленський не залишив цю атаку без уваги. Президент заявив, що Путін зробив другий крок за рік до ескалації війни, застосувавши нову балістичну ракету. Він підкреслив, що ця балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче і що Путін ігнорує міжнародні заклики не розширювати війну.

Зеленський наголосив, що коли ворожі російські ракети б’ють по українських містах, коли щоночі нашу країну атакують іранські "Шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не лише робить війну довшою – він "просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру".

Крім цього, він зазначив, що реакції світу на це немає, проте саме це могло б вплинути на Путіна та утримати його від подальших атак.

Він також додав, що потрібно примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі.