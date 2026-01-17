У районі полігону працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мілітарний.

Що відомо про атаку по "Капустиному Яру"?

Моніторинговий телеграм-канал "Радар ВРВ" вранці 17 січня писав, що у районі "Капустиного Яру" працювала ППО.

Полігон використовується, зокрема, для запусків балістичних ракет середньої дальності з комплексу "Орешник". Саме такою ракетою ввечері 8 січня Росія вдарила по околицях Львова.

Окрім цього, на полігоні проводять випробування широкого спектра ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, а також різних ракетних комплексів і систем протиповітряної оборони.

В інтерв'ю 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що навряд чи найближчим часом Росія запустить по Україні, зокрема Києву, "Орешник". Він зазначив, що проблема "Орешника" занадто перебільшена. Набагато небезпечніші, за його словами, є удари "Іскандерами" чи "Кинджалами".

Дрони атакують "Капустин Яр" не вперше