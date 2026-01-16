Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що першочергово відреагує на небезпеку американське посольство, однак поки що ніяких заяв з відомств не звучить.
Дивіться також Здається страшним, але є нюанс: на що зробили ставку у Кремлі, б'ючи "Орешником"
Які ракети більш небезпечні, ніж "Орешник"?
На думку військового експерта, навряд чи найближчим часом Росія запустить по Україні, зокрема Києву, "Орешник". Зі слів Світана, ворог вкотре намагається залякати українців, вплинути на їхній психологічний стан.
Триває 12-й рік війни й 4-й повномасштабної, тому ми всі прекрасно розуміємо все. Проблема "Орешника" занадто перебільшена. Набагато небезпечніші є удари "Іскандерами" чи "Кинджалами" без попередження,
– пояснив Світан.
Адже бойова частина навіть однієї такої балістичної ракети вагою пів тонни, як наголосив полковник запасу, завдасть в рази більше проблем, ніж "Орешник". Він зауважив, що ця міжконтинентальна ракета – це більше зброя інформаційного характеру або ж та, яка здатна доставити ядерні боєголовки. Однак Світан вважає, що росіяни не стануть запускати ядерку.
Вони чудово розуміють, що після застосування ядерної зброї 10 їхніх атомних станцій злетять у повітря. Отримати 10 "Чорнобилів" на європейській частині Росії це те саме, що поставити на ній хрест,
– озвучив Світан.
Що прогнозують інші експерти?
- Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко озвучив, що не варто відкидати ймовірність того, що Росія найближчим часом може вгатити "Орешником". Він припустив, що ворог може завдати удару напередодні Всесвітнього економічного форуму. Він стартує 19 січня у Швейцарії.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив на тому, що ця розробка недоопрацьована, тому росіяни побоюються, що вона може не туди прилетіти чи взагалі розвалитися в польоті. Він переконаний, що регулярно під час масованих атак по Україні ворог використовувати "Орешник" не буде. Росіяни берегтимуть цю зброю, адже виготовляють її у невеликому обсязі, до 10 одиниць на рік.