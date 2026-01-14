Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, які проблеми має ракета "Орешник" та з якою метою Володимир Путін її застосовує. Також існують засоби, які теоретично можуть перехоплювати "Орешник" – це корабельні ракети Standard Missile 3 (SM-3) та ізраїльська система Arrow 3.

Які проблеми має "Орешник"?

Жмайло припустив, що росіяни не будуть системно застосовувати "Орешник" через три чинники.

По-перше, за повідомленнями українських спецслужб, росіяни можуть за найкращими розкладами виробляти приблизно 10 одиниць цих ракет на рік,

– наголосив він.

По-друге, з "Орешником", за словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, є дуже багато проблем. Саме тому його не так часто застосовують росіяни.

Один з їхніх страхів, що "Орешник" не долетить або розвалиться в повітрі. Тоді ефект психологічного тиску в геополітичній площині буде нівельовано,

– підкреслив він.

Також з'являлась інформація, що під час випробування цієї ракети на полігоні в Капустиному Яру виникли проблеми і навіть сталася детонація. Внаслідок цього загинув персонал, який безпосередньо займав запуском "Орешника".

По-третє, "Орешник" без ядерного заряду – це потужна, але малоефективна зброя в контексті тиску на наші тили і знищення енергетичної інфраструктури. Наслідки ураження від цієї ракети були, м'яко кажучи, не такими, як їх прогнозували росіяни. Тому не така це й ефективна зброя,

– відзначив Жмайло.

Наприклад, "Калібри" та "Кинджали" та вся російська балістика і аеробалістика, яка летить по території України, завдає, за його словами, набагато більші руйнування.

До слова. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов вважає, що Путін не наважиться завдати "Орешником" по Києву. За його словами, існує багато питань щодо точності цієї ракети, а у столиці України "перебувають і китайські, і американські дипломати, дипломати країн Глобального Півдня". Тому, якщо постраждає посольство США чи КНР, то будуть проблеми та наслідки.

"Удари "Орешником" Росія ще може здійснювати. Проте не можна говорити про те, що це стане практикою під час повітряних ударів ворога. Росіяни будуть берегти цю зброю для таких пікових моментів", – сказав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

З якою метою Росія застосувала "Орешник"?

Жмайло пояснив, що саме зараз Кремль використав "Орешник" для удару по Львівщині через низку подій. Це політика США, ситуація у Венесуелі, тиск на Гренландію, захоплення суден, що транспортують нафту, попри присутність поруч російських військових. Тому росіяни, на його думку, спромоглися на цей удар.

Росія не змогла дати відсіч американцям, погрожувала Європі. І удар "Орешником" – це її порівняно слабка їхня відповідь, яка означає, що Росія не буде відступати від України. У такий спосіб вони намагаються підняти ціну за свою договороздатність,

– зазначив Дмитро Жмайло.

Він резюмував, що Кремль зараз використовує запуск "Орешника" як геополітичний тиск. Проте він точно не зможе ці удари зробити системними по території нашої країни.

