Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, какие проблемы имеет ракета "Орешник" и с какой целью Владимир Путин ее применяет. Также существуют средства, которые теоретически могут перехватывать "Орешник" – это корабельные ракеты Standard Missile 3 (SM-3) и израильская система Arrow 3.

К теме По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Какие проблемы имеет "Орешник"?

Жмайло предположил, что россияне не будут системно применять "Орешник" из-за трех факторов.

Во-первых, по сообщениям украинских спецслужб, россияне могут при лучших раскладах производить примерно 10 единиц этих ракет в год,

– подчеркнул он.

Во-вторых, с "Орешником", по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, очень много проблем. Именно поэтому его не так часто применяют россияне.

Один из их страхов, что "Орешник" не долетит или развалится в воздухе. Тогда эффект психологического давления в геополитической плоскости будет нивелирован,

– подчеркнул он.

Также появлялась информация, что во время испытания этой ракеты на полигоне в Капустином Яру возникли проблемы и даже произошла детонация. Вследствие этого погиб персонал, который непосредственно занимался запуском "Орешника".

В-третьих, "Орешник" без ядерного заряда – это мощное, но малоэффективное оружие в контексте давления на наши тылы и уничтожения энергетической инфраструктуры. Последствия поражения от этой ракеты были, мягко говоря, не такими, как их прогнозировали россияне. Поэтому не такое это и эффективное оружие,

– отметил Жмайло.

Например, "Калибры" и "Кинжалы" и вся российская баллистика и аэробаллистика, которая летит по территории Украины, наносит, по его словам, гораздо большие разрушения.

К слову. Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что Путин не решится нанести "Орешником" по Киеву. По его словам, существует много вопросов относительно точности этой ракеты, а в столице Украины "находятся и китайские, и американские дипломаты, дипломаты стран Глобального Юга". Поэтому, если пострадает посольство США или КНР, то будут проблемы и последствия.

"Удары "Орешником" Россия еще может осуществлять. Однако нельзя говорить о том, что это станет практикой во время воздушных ударов врага. Россияне будут беречь это оружие для таких пиковых моментов", – сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

С какой целью Россия применила "Орешник"?

Жмайло объяснил, что именно сейчас Кремль использовал "Орешник" для удара по Львовщине из-за ряда событий. Это политика США, ситуация в Венесуэле, давление на Гренландию, захват судов, транспортирующих нефть, несмотря на присутствие рядом российских военных. Поэтому россияне, по его мнению, смогли на этот удар.

Россия не смогла дать отпор американцам, угрожала Европе. И удар "Орешником" – это ее сравнительно слабый их ответ, который означает, что Россия не будет отступать от Украины. Таким образом они пытаются поднять цену за свою договороспособность,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Он резюмировал, что Кремль сейчас использует запуск "Орешника" как геополитическое давление. Однако он точно не сможет эти удары сделать системными по территории нашей страны.

Что известно об ударе "Орешником" по Львовской области?