Речь идет о корабельных ракетах Standard Missile 3 (SM-3) и израильской системе Arrow 3. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Детали передает 24 Канал.

Как можно сбить "Орешник"?

По данным эксперта, ракеты SM-3 являются частью системы Aegis, две базы которой расположены на территории Румынии и Польши. В то же время комплексы Arrow 3 уже развернуты в Германии.

Специалист отмечает, что для успешного обезвреживания "Орешника" его необходимо поразить на этапе полета в космическом пространстве, еще до того, как произойдет разделение его боевых частей.

Официально параметры ни SM-3, ни Arrow 3 не раскрывались, поэтому оценить точно невозможно. Мы не знаем циклограмм полета "Орешника" и SM-3. Без этого сказать наверняка – невозможно. Теоретически – можно (сбить), а практически – зависит от многих параметров,

– заметил Олег Катков.

Катков подчеркнул, что оборонные возможности Украины сейчас и в ближайшем будущем не включают средства для эффективного уничтожения таких ракет, как "Орешник".

Он назвал "очень сомнительной" идею использования зенитно-ракетного комплекса Patriot для поражения уже обособленных боевых блоков, поскольку эта система имеет ограничения по количеству целей, которые она способна одновременно обстреливать.

Катков пояснил, что ЗРК Patriot предназначен для противодействия ракетам класса "Искандер", тогда как для ракет средней дальности необходимы более мощные системы, такие как THAAD, SM-6 или SM-3.

Относительно заявленной Россией скорости полета в 13 тысяч километров в час, Катков отметил, что это является стандартным показателем для ракет данного класса.

Это также подтверждает его предположение, что "Орешник" является модернизированной версией советского комплекса "Пионер". Он привел пример недавней атаки на Львовскую область, где время между объявлением воздушной тревоги и фактическим ударом составлял лишь около восьми минут.

