Йдеться про корабельні ракети Standard Missile 3 (SM-3) та ізраїльську систему Arrow 3. Про це в коментарі для LIGA.net розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Деталі передає 24 Канал.

Як можна збити "Орешник"?

За даними експерта, ракети SM-3 є частиною системи Aegis, дві бази якої розташовані на території Румунії та Польщі. Водночас комплекси Arrow 3 вже розгорнуті в Німеччині.

Фахівець наголошує, що для успішного знешкодження "Орешника" його необхідно вразити на етапі польоту в космічному просторі, ще до того, як відбудеться розділення його бойових частин.

Офіційно параметри ні SM-3, ні Arrow 3 не розкривалися, тому оцінити точно неможливо. Ми не знаємо циклограм польоту "Орешника" і SM-3. Без цього сказати напевно – неможливо. Теоретично – можна (збити), а практично – залежить від багатьох параметрів,

– зауважив Олег Катков.

Катков підкреслив, що оборонні спроможності України наразі й у найближчому майбутньому не включають засоби для ефективного знищення таких ракет, як "Орешник".

Він назвав "дуже сумнівною" ідею використання зенітно-ракетного комплексу Patriot для ураження вже відокремлених бойових блоків, оскільки ця система має обмеження щодо кількості цілей, які вона здатна одночасно обстрілювати.

Катков пояснив, що ЗРК Patriot призначений для протидії ракетам класу "Іскандер", тоді як для ракет середньої дальності необхідні більш потужні системи, такі як THAAD, SM-6 або SM-3.

Щодо заявленої Росією швидкості польоту у 13 тисяч кілометрів за годину, Катков зазначив, що це є стандартним показником для ракет даного класу.

Це також підтверджує його припущення, що "Орешник" є модернізованою версією радянського комплексу "Піонер". Він навів приклад недавньої атаки на Львівську область, де час між оголошенням повітряної тривоги та фактичним ударом становив лише близько восьми хвилин.

