Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що Путін хотів би вдарити цією ракетою по Києву. Але поки все ж не пішов на такий крок.
Дивіться також По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку та яка ППО здатна її збити
В чому причина?
За словами Богданова, є багато питань щодо точності ракети "Орешник". І це головна причина, чому Путін не запустив її по Києву.
"Орешник" – це, як кажуть росіяни, "куда бог пошльот". А в Києві перебувають і китайські, і американські дипломати; дипломати країн Глобального Півдня. Якщо постраждає посольство США чи КНР, то будуть проблеми і наслідки,
– сказав Богданов.
Тому Путін не атакує Київ "Орешником" не через "спалах гуманізму". Наслідки від цієї атаки можуть бути аж надто специфічними та такими, які не підуть на користь ворогу.
Він буде надалі всю цю свою зброю випробовувати на інших містах, які не дуже заселені, показуючи, що "бойтєсь меня всє". Це не матиме особливо позитивного для нього ефекту. Але при цьому він буде до останнього залякувати європейців та американців такими діями,
– зазначив Богданов.
Удар "Орешником" по Україні: коротко
- Вперше Росія вдарила "Орешником" по Україні ще 21 листопада 2024 року. Тоді ворог вдарив по Дніпру. Після цього диктатор постійно нахвалював цю ракету та погрожував Заходу.
- В ніч на 9 січня 2026 року Росія застосувала "Орешник" по Львівщині. Вибухи пролунали буквально за кілька хвилин після оголошення тривоги.
- Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про наслідки удару. Відомо, що ворог атакував один з об'єктів критичної інфраструктури.