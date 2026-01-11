Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що Путін хотів би вдарити цією ракетою по Києву. Але поки все ж не пішов на такий крок.

Дивіться також По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку та яка ППО здатна її збити

В чому причина?

За словами Богданова, є багато питань щодо точності ракети "Орешник". І це головна причина, чому Путін не запустив її по Києву.

"Орешник" – це, як кажуть росіяни, "куда бог пошльот". А в Києві перебувають і китайські, і американські дипломати; дипломати країн Глобального Півдня. Якщо постраждає посольство США чи КНР, то будуть проблеми і наслідки,

– сказав Богданов.

Тому Путін не атакує Київ "Орешником" не через "спалах гуманізму". Наслідки від цієї атаки можуть бути аж надто специфічними та такими, які не підуть на користь ворогу.

Він буде надалі всю цю свою зброю випробовувати на інших містах, які не дуже заселені, показуючи, що "бойтєсь меня всє". Це не матиме особливо позитивного для нього ефекту. Але при цьому він буде до останнього залякувати європейців та американців такими діями,

– зазначив Богданов.

Удар "Орешником" по Україні: коротко