Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дивіться також Росія запустила на Україну дрони: для яких областей є загроза

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Цього разу росіяни завдали удару по обʼєкту промислової інфраструктури. Внаслідок цього зайнялась пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Зауважимо, що повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 19:37. О 22:16 Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку міста та про загрозу застосування КАБів по Запорізькій області.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Російські атаки на Україну: останні новини